Cagliari, Giulini annuncia: “Danni per 4 milioni, alcuni tesserati mi hanno chiesto come possono aiutare”

Una decisione tanto difficile quanto inevitabile, presa prima dalla Juventus ma che sembra obbligata. Anche il Cagliari, come la Juventus, taglierà gli stipendi. Ne ha parlato il presidente rossoblù Tommaso Giulini all’emittente locale Videolina. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Alcuni giocatori e tesserati mi hanno chiesto come poter dare una mano, mostrando senso di responsabilità e appartenenza rinunciando a una mensilità e questo ci aiuta. Danni? Si stimano circa quattro milioni di danni per la società che non include i diritti televisivi. Se si dovesse perdere anche quelli sarebbe una catastrofe, non basterebbe certo quella mensilità ma vedremo cosa fare per i prossimi due mesi, con serenità. Ripartire? In questi giorni il calcio ha dato una pessima immagine di sé, ripartire non è rispettoso per chi fa sacrifici negli ospedali so quali sono i pro e i contro. I pro sono avere delle classifiche certe e non esporsi ai ricorsi che comprometterebbero anche l’inizio della prossima stagione. Sarà un’impresa titanica mettere d’accordo tutti. Gli svantaggi? Si ripartirebbe a porte chiuse e bisognerebbe considerare i rischi connessi alla situazione. Se solo una squadra avesse un contagiato accumuleremmo danni su danni. Certamente non vorrei che fosse il Cagliari a riportare il virus in Sardegna. Il Cagliari nei prossimi giorni dovrà esprimersi sulla ripartenza. Vorrei sapere che cosa ne pensano i tifosi con un sondaggio”.