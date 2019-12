Cagliari, Giulini: “Difficile tenere con noi Nainggolan”

Tra i tanti meriti di Rolando Maran rientra senza dubbio il rilancio di Radja Nainggolan. Il Ninja, tornato a Cagliari dopo la partentesi all’Inter, ha ritrovato sé stesso e sta trascinando i sardi nelle posizioni migliori della classifica. Prestazioni maiuscole, ma anche l’amaro in bocca determinato dalla difficoltà di trattenerlo a fine stagione: “Parliamoci chiaro – ha detto il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini a Radio Anch’io Sport su Radio Uno– è un calciatore dell’Inter e tenerlo è dura, c’è poco da fare. Vedremo dove saremo a marzo e aprile, allora ci siederemo a chiacchierare e ne discuteremo, ma si tratta di una situazione complicata”.

Leader in campo e personalità al potere, Nainggolan è l’uomo simbolo: “Si sta rilanciando. Purtroppo credo che stiamo facendo un favore ai nerazzurri. Dal canto nostro, stiamo vivendo questi primi mesi con soddisfazione. Radja è determinante non solo per le giocate ma anche per come trascina la squadra”, ha aggiunto il presidente. E Radja, dall’altra parte, non vede l’ora di dare ragione al suo patron: “L’Inter ha sbagliato, lo dimostrerò”.