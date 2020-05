Cagliari, il taglio degli stipendi di aprile allenta la cassa integrazione

Circa tre milioni di euro risparmiati grazie all’accordo raggiunto con calciatori e staff. Un risultato non da poco per il Cagliari di Tommaso Giulini, che nella nota pubblicata lunedì sera sul sito del club rossoblù ha voluto ringraziare Ceppitelli e compagni per la sensibilità mostrata in una situazione di incertezza come quella attuale. L’accordo per la rinuncia alla mensilità di aprile è soprattutto una buona notizia per i dipendenti della parte non propriamente sportiva della società, che dallo scorso 1° aprile erano in regime di cassa integrazione. Come scritto nel comunicato ufficiale diramato dal Cagliari, la “transazione contribuirà a portare ad una drastica riduzione dello strumento della cassa integrazione per i dipendenti della società”, una decisione che in via Mameli era stata presa dopo alcune settimane di lockdown per l’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il campo, poi, la bella notizia è arrivata nella mattinata di ieri con l’ufficialità della negatività al Covid-19 di tutta la rosa: gli esiti degli esami effettuati lunedì al centro sportivo di Asseminello hanno dato la risposta sperata da tutti, così che nei prossimi giorni Walter Zenga e il suo staff potranno predisporre il nuovo programma di allenamenti individuali o a piccoli gruppi, in attesa delle novità da parte del governo Conte per l’evoluzione della Fase 2 a partire dal prossimo lunedì 18 maggio.