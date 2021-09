Cagliari, parla l’ex Mazzarri: “Napoli squadra più forte del campionato. Non abbiamo concesso nulla, stavamo controllando la partita”

“Affrontavamo la squadra più forte del campionato, che ha dato 4-5 gol a tutti, nelle ultime partite. Oggi abbiamo fatto una grande partita difensiva, abbiamo provato ad attaccare il Napoli ma ci è mancata concretezza. Non abbiamo concesso nulla ad una macchina da guerra, abbiamo sbagliato la marcatura, altrimenti il primo tempo sarebbe finito 0-0. Il secondo tempo volevamo fare l’assalto finale, controllavamo la partita ma abbiamo commesso l’ingenuità del rigore. Il Cagliari oggi ha fatto una bella partita, è stato solido, come non è stato tre giorni fa, ci è mancato qualcosa nelle ripartenze e nel gioco. Avevamo difensori come Koulibaly che non concedono nulla, merito della squadra che avevamo davanti”.