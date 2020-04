Cagliari, Zenga: “Dobbiamo mostrarci propositivi per la ripresa, abbiamo già preparato gli allenamenti”

Walter Zenga, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportweek:

“Nessuno ha mai raccontato prima di oggi che sarei potuto tornare. Dopo aver rimesso a posto il crociato rotto, all’Inter avrei potuto fare il secondo di Pagliuca per un anno, prima di entrare in società. Parlai con Moratti e Mazzola, andai prima a Padova e poi negli Stati Uniti, quindi tornai all’Inter come uomo immagine per la tv e per il marketing, ma solo per pochi mesi. Era un ruolo che non sentivo mio”.

Il campionato ripartirà?

“È sbagliato secondo me avere pregiudizi e posizioni scelte a priori. In questi giorni sento dire per il coronavirus cose come “Non si può e non si deve giocare”, ma non sarebbe meglio dire “Vediamo cosa succede, ma noi ci siamo?” Si trasmetterebbe senz’altro un messaggio migliore. Sono tornato in Italia e sarò il tecnico del Cagliari, non ho perso nulla di questa stagione nonostante la sospensione. Ho già preparato tutto, dagli allenamenti distanziati alla gestione delle partite a luglio e agosto.”