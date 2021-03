Cagni: “Con Ferlaino sono stato vicino Napoli. Gli azzurri hanno le qualità per arrivare in Champions”

Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’allenatore Gigi Cagni. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono stato davvero molto vicino alla panchina del Napoli, andai a cena a casa di Bianchi a Bergamo per parlare con Ferlaino. Il presidente mi disse che ero un bravo allenatore e che gli piacevo, avrebbe dovuto scegliere tra me e Marcello Lippi. In seguito mi dissero che ero andato con l’abito scuro e forse per quello non ero stato scelto, perché Ferlaino era molto superstizioso. In quel periodo Marcello era anche lui un allenatore giovane e di prospettiva e fece molto bene, ma a me venire a Napoli mi sarebbe molto piaciuto.

Napoli in lotta per la Champions? Per me da allenatore la cosa più bella era arrivare a 8-10 partite alla fine del campionato perché dicevo sempre ai miei giocatori che se uno merita se la gioca. Questo era uno stimolo fortissimo per me e miei calciatori. Per il Napoli la Roma è un esame, se si supera è probabile poi arrivare all’obiettivo Champions. Il Napoli ha le qualità e le possibilità per fare questo, hanno sbagliato tutti, nessuno ha fatto il bene della squadra e ognuno ha fatto tutto il contrario per avere un ambiente sereno”.