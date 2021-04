Cagni critica Sarri: “Un tecnico come lui non può allenare una squadra importante”

Ai microfoni di Tmw Radio il tecnico Gigi Cagni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Napoli, Roma e Lazio: su cosa devono puntare per rientrare in zona Champions? “La Roma? Mi ha deluso Fonseca, pensavo fosse più bravo sotto l’aspetto tattico e di gestione della partita, con una rosa non eccelsa ma con elementi di qualità nei 13-14. Non è riuscito a mettere a posto la fase difensiva. La Lazio ha una rosa corta ed è difficile. Ora il Napoli con il ritorno di Mertens e Osimhen è una squadra importante. C’è un grande rapporto poi tra giocatori e Gattuso, altrimenti non sarebbero arrivati a questo punto”.

Sarri vicino alla Roma: “I giocatori forti devi lasciarli liberi, non metterli su delle rotaie. Un tecnico come lui non può prendere una squadra importante”.