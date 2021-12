Cagni: “Inter e Napoli sono le due rose più forti, gli azzurri si giocheranno lo scudetto”

Ai microfoni di Radio Marte ha parlato cosi Luigi Cagni. Ecco le sue parole:

“Ounas e Elmas sono due giocatori molto bravi tecnicamente, ma devono imparare a gestire meglio le situazioni. Non ho visto il Napoli ieri. Molto tempo fa avevo detto che l’Inter avrebbe avuto dei problemi ad avvicinare le due squadre davanti, questo però è avvenuto anche perché l’Inter non ha mai avuto infortuni importanti o sconfitte particolari. Gli organici più forti sono quelli di Napoli e Inter, il Milan ha un sacco di giovani quindi può essere altalenante. Il Napoli ha tutte le qualità per potersi giocare lo Scudetto fino alla fine. Chiaramente mancheranno dei giocatori e quindi il problema esiste. Ma l’allenatore è esperto, penso che il momento più difficile sia passato, al Napoli è successo di tutto.

Il Napoli ha ancora la miglior difesa delle squadre davanti, le altre hanno prese tutte più gol. Quindi quello che è successo è perché ha avuto dei problemi, dagli infortuni al calendario in un certo modo. La squadra sa difendere, deve trovare di nuovo quell’equilibrio. Il Napoli ha avuto più problemi di tutti sotto l’aspetto dell’organico.

Spalletti? Non era un granché come giocatore, meglio come allenatore! Empoli? Una delle sorprese di questo campionato, squadra molto giovane. Di fatto non hai pressioni di altro tipo, la società è organizzatissima. L’unico problema che potrà avere il Napoli è proprio questo: incontrare una squadra che non ha niente da perdere”.