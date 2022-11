Cagni: “Kim l’acquisto più importante, Spalletti è diventato un top allenatore”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Quest’anno il Napoli è la squadra che gioca meglio, che merita di essere in testa, ha un futuro più roseo. Forse l’unico problema che potrebbe avere è quello della condizione psicofisica. Spalletti è stato bravo a gestire il gruppo e tutti sono, praticamente, dei titolari. I giocatori sanno quello che devono fare e sanno gestire le situazioni. Eccezionale Giuntoli nel sostituire i giocatori che sono andati via. Il Napoli è equilibrato perché, ripeto, ognuno sa quello che deve fare. Difendono e attaccano tutti insieme. Kim l’acquisto più importante. Importante anche l’esplosione di Meret, per me un ottimo portiere anche se in precedenza non aveva dimostrato di esserlo. Secondo me non possiamo paragonare l’Inter al Napoli perché i nerazzurri non hanno ritmo e non ce l’avranno mai. Per me lo scudetto se lo contendono Napoli e Milan che, però, a differenza del Napoli, è in confusione. Attacca e difende e ci son delle volte che non capisci bene come son messi in campo. Il Napoli non è mai così, è sempre equilibrato. Per me questo Napoli non deve avere paura di niente e nessuno. Poi nel calcio, è chiaro, che può succedere di tutto. Secondo me è cresciuto anche Spalletti, sia nella gestione della squadra che dal punto di vista suo, come allenatore. È diventato un top allenatore”.