Cagni: “Napoli, attenzione alla condizione psicofisica. Bereszynski farebbe benissimo”

Gigi Cagni è intervento ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Forza Napoli”. Tra gli argomenti trattati, il Napoli e Bereszynski. Ecco le parole dell’ex allenatore:

“Secondo me gli esperimenti di Spalletti non fanno altro che proseguire il lavoro svolto finora. Il Napoli è l’unica squadra che ha tre attaccanti con caratteristiche totalmente diverse: Osimhen, Raspadori e Simeone. Per me il Napoli può giocare con tutti i sistemi di gioco, ha i centrocampisti che sono fortissimi ed ha indovinato particolarmente Kim. È stato un grande acquisto al posto di Koulibaly. L’unica cosa, secondo me, a cui il Napoli deve stare attento è arrivare alla fine con la giusta condizione psicofisica. Gli azzurri hanno fatto vedere cose che da anni non si vedevano: un possesso palla che non ti annoia mai”.