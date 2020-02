Cairo: “Zero mercato? Mazzarri non voleva musi lunghi negli spogliatoi”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Moreno Longo, il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è soffermato anche sul mercato di gennaio che non ha portato acquisti in rosa: “Parlando con Mazzarri, abbiamo deciso di fare un mercato per mandare a giocare chi aveva fatto pochissime partite. Iago ha fatto soltanto tre spezzoni, poi volevamo dare spazio a Edera e Millico: era giusto dare più continuità a Iago. Ha fatto tantissimo per noi, ma ne avrà ancora per tre settimane e così era meglio che andasse a giocare. Parigini non ha giocato e Bonifazi chiedeva di essere ceduto perché voleva giocare. Laxalt ci è stato richiesto dal Milan, lo abbiamo accontentato perché ritenevamo andasse bene così. Non aver comprato nessuno è una scelta per accontentare Mazzarri perché non voleva avere musi lunghi negli spogliatoi. Così abbiamo evitato di fare innesti. Negli giorni avremmo potuto chiudere un’operazione ma poi la società del giocatore non ha trovato un sostituto, dunque l’operazione è saltato. E anche l’anno scorso non abbiamo fatto acquisti a gennaio, poi abbiamo fatto il record di punti”.