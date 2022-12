Calaiò: “Bereszynski è un buon calciatore”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a ‘Delietta Gol’ trasmissione in onda su TV Luna: “Ripresa del campionato? Bisognerà vedere come torneranno i giocatori del Napoli ma anche quelli avversari. Raspadori nello stretto è formidabile, ha forza nelle gambe ed ha un buon tiro. Rimonta Juve? Ha fatto 6 partite di fila, ma ad essere sincero non mi preoccupa, anche se bisogna ringraziare Paratici che è andato via, perché era colui che aveva scoperto Kvaratskhelia e voleva portalo proprio in bianconero. Scambio Zanoli-Bereszynski? Zanoli è giovane ed è normale che voglia giocare di più, ma Bereszynski è un buon giocatore. Via Demme? Ilic è un buon giocatore per sostituirlo ma se fossi in Demme non andrei visto che si tratta solo di cinque mesi e può raggiungere con il Napoli un traguardo importante. Mondiale? Mi è piaciuto su tutti Mbappe. Chi lo vince l’Argentina”.