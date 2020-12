Calaiò: “Il Napoli è cinico e brillante, ha trovato autostima. Bakayoko acquisto azzeccato”

Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è molto cinico, brillante, ha trovato autostima, equilibrio con il nuovo modulo. Bakayoko è stato un acquisto azzeccato che dà al Napoli equilibrio. In attacco stanno segnando un po’ tutti. Lozano sta facendo tanti gol ed è migliorato molto anche in fase difensiva. Gattuso insisteva molto su questo l’anno scorso e adesso i risultati si vedono. Adesso remano tutti dalla stessa parte, per questo mi piace Gattuso. Insigne? E’ in ottima forma. Con il Crotone ha fatto un gol alla Insigne. Ci ha abituato ormai. Quella è la sua mattonella. Adesso è il capitano di questa squadra e nei momenti di difficoltà se la carica sulle spalle. Vive un momento bellissimo anche in Nazionale. Dobbiamo goderci il Lorenzo Insigne di questo momento”.