Calaiò: “Osimhen migliora giorno dopo giorno, il contatto con Godin è stato meno di una carezza”

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli deve accantonare il pareggio con il Cagliari e mettersi in testa di dover vincere con lo Spezia. I tre punti sono fondamentali e servono per la corsa Champions. Ricordo di Superga? Nel Torino ho fatto parte di una società storica. Con Mourinho alla Roma torna un personaggio importante in Italia. Può anche darsi che a questo punto Fonseca, che piaceva molto a De Laurentiis, vada a Napoli. Osimhen? Quando sta bene ti ammazza. Giorno dopo giorno migliora e colma le sue lacune. Dalla sua ha la giovane età. Sta facendo ottime cose. Deve essere più cinico sotto porta però. Con il Cagliari ha fatto un grande gol, ha tenuto lontano il difensore con il braccio da grande attaccante, ha stoppato il pallone ed ha segnato. Gol annullato? Secondo me il contatto con Godin è stato anche meno di una carezza. Il gol era valido mille volte”.