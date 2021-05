Calcio e Finanza – ADL chiude in rosso il bilancio della FilmAuro: il Napoli è il 94% del fatturato

Brutte notizie per Aurelio De Laurentiis. Il bilancio della FilmAuro, secondo quanto riporta Calcio e Finanza, chiude in perdita il bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Dopo l’utile di 30,2 milioni nel 2019, i conti della holding del patron della società partenopea torna a chiudere in rosso, in quanto i numeri sono legati all’andamento della società azzurra. Il valore della produzione ammonta a 292,5 milioni di euro, in calo del 9% rispetto ai 321,2 milioni del 2019. Calo dovuto al calo dei ricavi del club azzurro, calato a 274,7 milioni nel 2019/20, a causa della pandemia.

Il tutto legato alla partecipazione alle competizioni internazionali che a quelle nazionali (-23 milioni), minori proventi dalla gestione dei calciatori (-8 milioni) e dalle sponsorizzazioni (-8 milioni) compensati, in parte, dai maggiori proventi da plusvalenze su cessione dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori (euro 13 milioni). Complessivamente, i ricavi del club partenopeo valgono intorno al 94% dei ricavi consolidati della FilmAuro.