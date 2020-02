Calcio e Finanza – CdA Napoli, aumentano i compensi per i dirigenti: in Italia nessuno come gli azzurri

Il Napoli torna al top nella classifica dei compensi versati al proprio consiglio di amministrazione. L’utile nell’esercizio al 30 giugno 2019 ha infatti visto la società partenopea di alzare nuovamente i compensi per gli amministratori, piazzandosi in testa tra i club di Serie A come racconta Calcio&Finanza. “Il CdA del Napoli, di cui fanno parte Aurelio De Laurentiis (che è anche amministratore delegato), i figli Edoardo (vicepresidente), Luigi e Valentina, sua moglie Jacqueline (vicepresidente) e Andrea Chiavelli ha infatti ricevuto al 30 giugno 2019 circa 5 milioni di euro: cifra in netto rialzo rispetto al milione di euro del 2018, per quello che è una sorta di dividendo. La società partenopea è quella che ha aumentato, tra le big, maggiormente i compensi ai propri amministratori, seguita dal Milan e dall’Inter. Compensi in calo per la Juventus ma anche per la Roma”