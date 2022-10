Calcio e Finanza – Champions League, il Napoli fin qui ha incassato 49 milioni

Il portale CalcioeFinanza.it si è soffermato su quanto ha incassato il Napoli in Champions League fino a questo momento. Il totale fin qui è di 49 milioni di euro, così divisi:

“Per la partecipazione ogni club incasserà 15,64 milioni di euro (la cifra rimarrà la stessa fino al 2023/24), mentre sul fronte ranking storico il Napoli incasserà quasi 18,2 milioni di euro, più di Inter e Milan.

Passando al market pool, la prima parte vede il club partenopeo incassare 4 milioni di euro, visto il terzo posto conquistato al termine della scorsa Serie A. Per quanto riguarda la seconda parte del market pool, la cifra minima per ogni club è pari a 2,73 milioni di euro. Per quanto riguarda il bonus risultati, il Napoli ha incassato 2,8 milioni di euro per ogni successo fin qui ottenuto, per un totale di 8,4 milioni di euro.

Nel complesso, sommando tutte le quote minime garantite e il bonus risultati fin qui ottenuto, il Napoli incasserà poco meno di 49 milioni di euro. La cifra potrebbe essere arricchita dagli ulteriori bonus per le gare di ritorno della fase a gironi, e verosimilmente anche la seconda parte di market pool sarà superiore. Inoltre potrebbe aggiungersi il premio per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in caso di, assai probabile, passaggio del turno”.