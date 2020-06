Calcio e Finanza – Coppa Italia, 8.2 mln di spettatori tv per Juve-Milan: è record stagionale

Fame di calcio in tv per gli italiani dopo tre mesi di digiuno davanti al piccolo schermo. E la riprova sta negli ascolti di ieri sera per Juve-Milan la prima delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia: gli spettatori sintonizzati su Rai 1 sono stati quasi 8,3 milioni (8.277.000), con share del 34%.

Si tratta della sfida più vista in questa stagione per quanto riguarda sia la Coppa Italia che il calcio in chiaro in tv. Superati i poco più di 8 milioni di spettatori della gara di andata di febbraio (30,8% di share), così come nettamente anche i 6,8 milioni della sfida d’andata tra Inter e Napoli (26,4% di share).

Un risultato nettamente superiore anche alla Champions League in chiaro: finora, aspettando le gare di agosto, il record stagionale su Mediaset è stato fatto segnare da Napoli-Barcellona, con 6,4 milioni di spettatori e il 23,5% di share, seguita dai 5,8 milioni per Inter-Barcellona (22,7%) e dai 5,3 milioni di Juventus-Atletico Madrid (20,5%).

Tuttavia, resta lontano l’obiettivo record, che rimane Inter-Roma del 5 ottobre del 2010 che arrivò quasi al 40% di share (39,90%) con 11.694.000 spettatori incollati davanti alla tv. Segue un Juve-Napoli del 20 maggio del 2012 con meno spettatori, ma sempre sopra gli 11 milioni e share superiore: 42,45%.

In media, le sfide di Coppa Italia – trasmesse in chiaro sulle reti Rai durante questa stagione – hanno fatto registrare una media di 3.374.579 telespettatori, con uno share pari al 13,9%: dati che potranno salire ancora, dato che all’appello mancano una semifinale e la finale del prossimo 17 giugno.

Fonte: CalcioeFinanza.it