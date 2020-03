Calcio e Finanza – FilmAuro, il Napoli vale il 93% del fatturato: nel bilancio presente anche il Bari

Sale il fatturato del Napoli e sale anche quello consolidato della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis. Esercizio di nuovo in positivo per la holding del patron della società partenopea, che dopo il rosso di 5 milioni dello scorso esercizio ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile di 30,2 milioni di euro.

Numeri a livello consolidato quindi strettamente legati all’andamento del Napoli. Il valore della produzione ammonta a 321,2 milioni di euro, in aumento del 33% circa rispetto ai 240,8 milioni di euro dell’esercizio 2017. Al netto dei proventi rivenienti dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, il fatturato è stato pari a 317,6 milioni di euro, in aumento del 34% circa dai 235,7 milioni di euro dell’esercizio precedente.

Una crescita dovuto al nuovo aumento dei ricavi del Napoli, il cui fatturato nel 2018/91 è salito a 299,6 milioni spinto dall’aumento dei diritti tv (+24 milioni) e dalle plusvalenze (+53 milioni). I ricavi del Napoli valgono il 93% dei ricavi consolidati della FilmAuro, in aumento rispetto all’87% del 2018.

Per la prima volta nel bilancio consolidato è presente anche il Bari, che nella passata stagione (la prima sotto la gestione De Laurentiis) ha avuto ricavi per circa 4,3 milioni di euro. In calo invece le entrate dalla produzione e distribuzione di prodotti cinematografici, che hanno fatto registrare un -40% circa.

La sola FilmAuro ha avuto nell’esercizio 2018/19 ricavi per 13,8 milioni di euro, in forte calo rispetti ai 22,5 milioni del bilancio precedente: tuttavia, la sola capogruppo ha chiuso il 2018/19 con un utile di 2 milioni di euro.

Fonte: CalcioeFinanza.it