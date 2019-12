Calcio e Finanza – Il 2019 sorride al Napoli: le cessioni di Jorginho e Hamsik fruttano un attivo di 29 mln

Il bilancio del Napoli torna a sorridere. Dopo il passivo di 6,3 milioni di euro registrato al termine della stagione 2017-2018, la società chiude in positivo l’annata 2018-2019. Sceso nel dettaglio della questione, il portale Calcio e Finanza spiega: “Il Napoli torna all’utile nell’esercizio 2018-2019 dopo il rosso di 6,3 milioni con cui aveva archiviato il 2017-2018.

Secondo quanto riportato nel verbale dell’assemblea dei soci del club presieduto da Aurelio De Laurentiis, consultato da Calcio e Finanza, il Napoli ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile di 29,16 milioni di euro.

Nel verbale dell’assemblea, svoltasi lo scorso 25 ottobre negli uffici romani della Filmauro, non viene specificato invece qual è stato il fatturato del club nel corso dell’esercizio 2018-2019.

Bisognerà pertanto attendere il deposito del documento di bilancio da parte degli amministratori della società per avere un quadro completo sui conti del Napoli.

Qualche prima indicazione sulle ragioni che hanno consentito al Napoli di chiudere in utile l’esercizio 2018-2019 è comunque possibile farle sulla base dei dati raccolti nel database di Calcio e Finanza.

Un primo dato importante è quello relativo alle plusvalenze contabilizzate nel bilancio chiuso al 30 giugno 2019.

Grazie alla cessione di Jorginho al Chelsea il club presieduto da De Laurentiis dovrebbe aver potuto iscrivere nei conti relativi al 2018 una plusvalenza di circa 56,7 milioni di euro.

Il centrocampista della Nazionale è stato infatti ceduto ai blues per 57 milioni a fronte di un valore di carico a bilancio di circa 257 mila euro.

Alla plusvalenza realizzata su Jorginho (che potrebbe aver portato nelle casse del Napoli altri 7 milioni di bonus, ma al momento non c’è evidenza in tal senso), si aggiunge quella legata alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi del Dalian Wanda.

Grazie all’operazione realizzata nel febbraio 2019 per circa 20 milioni, il club presieduto da De Laurentiis dovrebbe aver registrato nel bilancio al 30 giugno 2019 una plusvalenza di importo pressoché analogo, essendo l’ex capitano iscritto a bilancio ad un valore di carico vicino allo zero.

Complessivamente le plusvalenze registrate dal Napoli nell’esercizio 2018-2019 dovrebbero valere circa 80 milioni (79,7 milioni per l’esattezza).

Sempre in termini di ricavi un apporto importante al fatturato del Napoli nell’esercizio 2018-2019 è legato alla partecipazione alla scorsa edizione della Champions League, conclusa con l’eliminazione nella fase a gironi in virtù del terzo posto conseguito nel gruppo C alle spalle di PSG e Liverpool, e grazie al ripescaggio in Europa League, dove gli uomini allora allenati da Carlo Ancelotti sono usciti ai quarti di finale contro l’Arsenal.

Dalla Champions League 2018-2019, al netto dei ricavi da stadio, il Napoli ha incassato 49,878 milioni di euro in premi Uefa, mentre dall’Europa League sono arrivati 6,71 milioni (sempre al netto degli incassi al botteghino).

Complessivamente dalla partecipazione alle coppe europee il Napoli ha incassato ricavi sotto forma di premi Uefa per 56,59 milioni di euro.

L’assemblea dei soci del Napoli, nell’approvare il bilancio al 30 giugno 2019, ha deciso di non distribuire alcun dividendo ai soci, destinando tutto l’ammontare dell’utile a riserva.

Il risultato netto di 29,16 milioni del 2018-2019 va dunque ad incrementare ulteriormente il patrimonio netto del Napoli, che dovrebbe salire così dai 116,26 milioni del 30 giugno 2018 ai 145,42 milioni del 30 giugno 2019.

Da quando il Napoli è tornato in Serie A, nella stagione 2007-2008, il club ha infatti realizzato un utile aggregato di 143,50 milioni di euro.

Questo risultato è stato possibile senza che il socio Filmauro fosse chiamato a mettere mano al portafoglio, come fatto dagli azionisti di altri importanti top club italiani, come Inter, Milan e Roma, negli ultimi anni, e di recente anche dalla Juventus, attraverso l’aumento di capitale in opzione da 300 milioni.

A livello di fatturato, in attesa del dato sul 2018-2019, nelle undici stagioni comprese tra il 2007-2008 e il 2017-2018 il club ha totalizzato ricavi aggregati per 1,77 miliardi di euro”.