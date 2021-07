Calcio e Finanza: quanto pesano i nuovi acquisti Giroud e Ballo-Toure sul bilancio del Milan

Il portale Calcio e Finanza analizza l’impatto dei due nuovi acquisti del Milan sui conti del club. Per Olivier Giroud i rossoneri hanno dovuto versare 1 milione di euro al Chelsea e quindi, per via del contratto biennale, una quota d’ammortamento da 500mila euro da sommare all’ingaggio dell’attaccante (3,5 milioni netti che sono 4,6 lordi grazie al Decreto Crescita). In totale dunque un costo a bilancio da 5,1 milioni. Per Fode Ballo-Toure, invece, il Milan ha versato 4,2 milioni di euro nelle casse del Monaco (a questi potrebbero aggiungersi 500mila euro di bonus) che, grazie al contratto da 4 anni, portano la quota d’ammortamento a 1,05 milioni. Meno preciso il calcolo sull’ingaggio, ipotizzato a 1 milione di euro netto l’anno (1,31 lordi anche qui per via del Decreto Crescita): qualora dovesse essere tale, ci sarebbe un costo a bilancio di 2,36 milioni per la stagione che va iniziando.