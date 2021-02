Calcio femminile: Fiorentina-Napoli 2-0, ko per le azzurre

Mister Pistolesi ha confermato il sistema di gioco utilizzato sin dall’inizio della sua avventura napoletana e anche la formazione che ha battuto il Bari con Goldoni mezzala di inserimento ed Errico mediano di copertura. Cincotta recuperava Neto, che però partiva dalla panchina. Equilibrio in avvio con possesso per la Viola e Napoli di ripartenza. Al 23’ prima conclusione delle padrone di casa con Baldi (parata facile di Perez) e cambio nelle azzurre con Pistolesi che perdeva Popadinova per un problema alla spalla ed inseriva Cafferata. Al 31’ Sabatino portava m vantaggio le padrone di casa: punizione laterale battuta morbida da Baldi ed il nove di casa appoggiava in rete di testa. Reazione Napoli al 36’ con destro di Rijsdijk in area, da posizione defilata, e respinta di Schroffenegger. La pioggia da tregenda rendeva il campo quasi impraticabile ed il Napoli va ad un passo dal pareggio con Cafferata, servita da Errico, che spara su Schroffenegger. Poco dopo si rivede la Viola con Sabatino prima e Vigliucci poi (prima conclusone fuori, seconda parata da Perez) mentre le azzurre in contropiede con Cafferata non c’entravano il bersaglio grosso.