Calcio, Napoli: emessi 17 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato 16 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), di cui quindici della durata di un anno ed uno della durata di cinque anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, di età compresa tra i 15 e 49 anni, che, poco prima dell’inizio della partita di calcio Napoli-Ajax, disputata lo scorso 12 ottobre presso lo stadio Maradona, avevano scavalcato dal settore inferiore della Curva A a quello superiore e, per tale motivo, erano stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.

Infine, un altro provvedimento, della durata di due anni, è stato emesso nei confronti di un 32enne di Brindisi che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lecce, disputato lo scorso 31 agosto, era stato denunciato per accensione e lancio di fumogeni.