Calcio&Finanza – Battaglia in tribunale fra Roma e Napoli: giallorossi sotto accusa per non aver smosservwto le norme anti-COVID

Napoli-Roma si giocherà anche in tribunale. È quanto riporta Calcio&Finanza che racconta di come la sfida fra le due squadre continuerà a settembre, quando verrà discusso il deferimento della Roma per responsabilità oggettiva per non aver osservato le misure di sicurezza anti-COVID nella gara persa per 2-1 al San Paolo.

I FATTI – Al termine della partita il ds dei partenopei Cristiano Giuntoli, ha accusato giocatori, staff e dirigenti della Roma di non essere stati ligi e attenti alle regole contro il Coronavirus. La denuncia si riferisce alla decisione della Roma di far sedere sula panchina ospite tutti i giocatori non scelti da Fonseca per partire nell’undici titolare, non rispettando le disposizioni del protocollo redatto per una ripresa in sicurezza del campionato.