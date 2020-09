E’ arrivata l’ufficialità del trasferimento di Allan all’Everton questa mattina. Il centrocampista brasiliano, tramite un post su Instagram, ha voluto salutare la SSC Napoli e i suoi tifosi.

“Napoli è una città speciale.

Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano.

Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa.

In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente.

Sono stato fortunato a trovare, sul mio cammino, dei compagni di squadra che sono stati dei fratelli.

L’ultima stagione è stata difficile.

Ma la vittoria della Coppa Italia è stato il modo migliore, il più giusto, per chiudere una storia di cui mi sono sentito protagonista.

Un grazie speciale ai tifosi: è stato un privilegio e un orgoglio essere, in questi anni, il loro “Mastino Napoletano”.

A loro, il mio abbraccio più grande.

Allan“.