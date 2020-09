CdM – Scambio Milik-Under ancora bloccato: la Roma contatta Giroud

Lo scambio Milik-Under tra il Napoli e la Roma non si è ancora sbloccato. L’infortunio di Zaniolo non sembra aver complicato l’affare, ma tra i due club c’è ancora distanza e dunque i giallorossi si starebbero cautelando virando su altri obiettivi. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“I contatti con la Roma sono quotidiani, l’infortunio di Zaniolo non cambia la situazione di Under che è in uscita, ma non ha ancora l’accordo con il Napoli sull’ingaggio. L’intesa con il mancino turco è alla portata, l’ostacolo più complesso è l’accordo tra Napoli e Roma: De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni, non c’è ancora la fumata bianca, tra le parti c’è una distanza di 5 milioni. La Roma intanto si sta cautelando allacciando i contatti per Giroud, perché la Juve è ancora forte su Dzeko e i giallorossi hanno individuato un’alternativa all’affare Milik. In queste condizioni è difficile che il Napoli poi possa impostare un’altra trattativa con la Roma per Veretout, a meno che non venga inserito Maksimovic per ridurre il peso economico dell’operazione“.