Calcioscommesse, Signori prosciolto dopo 10 anni: “Volevo solo la verità”

Dopo un processo durato anni Beppe Signori è stato prosciolto dal Tribunale di Modena, il secondo dopo quello di Piacenza. L’ex calciatore era accusato di combine per le partite Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011. Per il giudice che ha emesso la sentenza, “il fatto non sussiste“.

L’ex stella di Bologna e Lazio ha parlato poi cosi:

“Non mi reputo un presuntuoso ma una persona che voleva la verità. Sono trascorsi dieci anni lunghi, che non mi restituirà nessuno, ma sono un combattente. Ho rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, perché avrebbe comunque lasciato un’ombra di dubbio e questa assoluzione è la cosa più importante”.