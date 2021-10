L’attaccante della Fiorentina e grande ex della partita José Maria Callejon è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida di oggi contro il Napoli: “Sono stati sette anni meravigliosi a Napoli. Questa settimana sono stati tranquillo, è una partita importante per me ma anche per società e tifosi, siamo in un momento molto buono ed arriva la squadra che gioca meglio. Per noi è un test di maturità. Speriamo di essere all’altezza“.