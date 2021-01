Callejon nello spogliatoio del Napoli dopo la batosta: tifosi viola furiosi

L’ufficio stampa del club toscano ha quindi fatto sapere che lo stesso giocatore è molto dispiaciuto per quanto accaduto. Callejon, viene spiegato dalla Fiorentina, nel post gara è andato nello spogliatoio del Napoli per salutare le persone con le quali ha lavorato per molti anni. Gli è stato chiesto di fare una foto per ricordo e ha accettato senza sapere che questa sarebbe stata pubblicata. Anzi, si era raccomandato di non farlo. Lo scatto è stato poi rimosso dal web.

Non è stato un pomeriggio come gli altri per Callejon, che ha sfidato per la prima volta da avversario il Napoli (lo spagnolo ha vestito l’azzurro dal 2013 al 2020, 349 presenze totali). In campo nel pomeriggio per 90′, non è riuscito a diventare protagonista con la nuova maglia. Per lui, ad oggi, 12 partite giocate e un gol.