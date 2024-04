Calzona a DAZN: “Ho visto i ragazzi vogliosi di svoltare, abbiamo lavorato tanto”

Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Monza: “Finalmente abbiamo avuto a disposizione una settimana piena, non era mai capitato dal mio arrivo. Ci è servita per analizzare gli errori, è stata una bruttissima partita, i ragazzi hanno lavorato tanto sotto l’aspetto fisico e tattico e penso che siamo pronti per questa partita col Monza. Le prime cose che voglio vedere oggi? Dobbiamo diventare più solidi a livello difensivo non è solo questione di difensori ma di squadra, dobbiamo stare lontani dalla nostra porta, diventiamo fragili quando giochiamo nella nostra metà campo, ho visto i ragazzi vogliosi di svoltare, abbiamo lavorato tanto, mi aspetto una squadra ordinata e che teniamo il più possibile il Monza lontano dalla nostra metà campo. Kvara come sta? E’ un giocatore che ha quasi sempre giocato, è tornato con un piccolo acciacco dalla nazionale, gioca dall’inizio e speriamo che duri il più possibile, altrimenti abbiamo soluzioni per sostituirlo. Zielinski? Conosciamo la sua grandezza, l’ho visto molto bene in settimana per cui gli ho dato la possibilità di partire dall’inizio”.