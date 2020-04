Campania, De Luca: “Ecco chi riparte da lunedì. Cambieremo orari del cibo d’asporto”

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha parlato in conferenza stampa, come ogni venerdì, per fare il punto sull’emergenza Coronavirus: “Fase 2 economica? Da lunedì prossimo i primi passi in avanti significativi: riaprono le librerie, i bar e le pizzerie, ovviamente tutto a domicilio con le mascherine e i guanti e avendo misurato la temperatura di chi consegna cibo. Nella mattinata di domani faremo qualche aggiustamento per quanto riguarda gli orari di consegna degli alimenti a domicilio, ma lo schema dell’ordinanza approvata ieri non cambierà. Non tutte le richieste fatte sono state accolte, cerchiamo di mantenere ancora un po’ di prudenza. D’altronde manca una settimana al 2 maggio quando ci saranno le decisioni del governo nazionale, abbiate pazienza. Da lunedì riprenderanno le attività di manutenzione negli alberghi, negli stabilimenti balneari, i conferimenti di materiale di rifiuti in discarica. Troverete tutto sul sito della regione. Per noi fase 2 significa anche altro, siamo l’unica regione in Italia che è fatta anche di un piano di aiuti di quasi un miliardo di euro”.