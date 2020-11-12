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Calcio-Napoli

Campania, Di Maio: “Gli ospedali sono allo stremo, bisogna ricorrere a misure drastiche”

Parla così il Ministro degli Esteri

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rilasciato importanti dichiarazioni attraverso una diretta Facebook:

“QUESTA NON È UNA BATTAGLIA DA SCERIFFI. LE STRUTTURE OSPEDALIERE IN CAMPANIA SONO AL COLLASSO. TRA CASERTA, SALERNO E NAPOLI CI SONO QUASI I DUE TERZI DELLA POPOLAZIONE CAMPANA, QUINDI SE NON STA FUNZIONANDO IL SISTEMA OSPEDALIERO DI QUELLE TRE PROVINCE VUOL DIRE CHE LA CAMPANIA È AL COLLASSO. ABBIAMO VISTO DEI NUMERI E DELLE IMMAGINI CHE CI PREOCCUPANO…”

Poi aggiunge:

“NON ABBIAMO NESSUNO INTERESSE A TENERE CHIUSO QUESTO PAESE, MA SAPPIAMO CHE È L’UNICO MODO PER EVITARE CHE I PRONTO SOCCORSO ARRIVINO A TAL PUNTO CHE LE PERSONE VENGANO CURATE IN MACCIHINA…

“DA MINISTRO DI QUESTO GOVERNO MA ANCHE DA CITTADINO CAMPANO, DICO CHE DOBBIAMO ADOTTARE IN CAMPANIA LE MISURE CHE SONO STATE ADOTTATE IN ALTRE ZONE D’ITALIA E HANNO FERMATO IL TREND DEI CONTAGI”

Tufano
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I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2018 IamNaples Salvo accordi scritti, la collaborazione con questo blog è da considerarsi del tutto gratuita e non retribuita. In nessun caso si garantisce la restituzione dei materiali inviati. Del contenuto degli articoli e degli annunci pubblicitari sono legalmente responsabili i singoli autori. - Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione parziale o totale dei contenuti di questo portale Tutti i contenuti di IamNaples possono essere utilizzati a patto di citare sempre IamNaples.it come fonte ed inserire un link o un collegamento visibile a www.iamnaples.it oppure al link dell'articolo.