Campania e Toscana zona rossa. Emilia, Friuli e Marche zona arancione. Ordinanza in vigore da domenica

Campania e Toscana sono zona rossa. Emilia-Romagna, Friuli e Marche diventano zona arancione. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 novembre. Campania e Toscana totalizzano infatti un livello di rischio alto (Rt maggiore di 1,5) e uno scenario 4, mentre le altre tre Regioni presentano un rischio 3 e Rt tra 1.25 e 1.50.

Ricciardi: ecco cosa accadrà

«Abbiamo 2-3 settimane di tempo per valutare cosa avverrà: si potrebbe anche decidere di allentare queste misure, o di chiudere ulteriormente. Abbiamo attivato una serie di misure proporzionate alla circolazione del virus nelle specifiche aree d’Italia. Se queste vengono rispettate, saremo in grado di evitarlo. Se non ci dovessimo riuscire, tutte le regioni diverrebbero rosse, e di fatto il lockdown generalizzato si realizzerebbe nei fatti». Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, al Festival della Salute Globale.

Rischio Covid, nuova mappa dei colori

Cambia la mappa dei colori di rischio delle Regioni. Solo Lazio, Molise, Veneto, Sardegna e Provincia di Trento rimangono gialle, con una classificazione complessiva di rischio ‘moderata’. È quanto si legge nella bozza del report dell’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute con il monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di Covid in Italia della settimana dal 2 all’8 novembre, con aggiornamenti all’11 novembre.

Resta «necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile». È la raccomandazione ribadita nella bozza del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute con il monitoraggio della cabina di regia sull’epidemia di Covid in Italia.

