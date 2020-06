Campionato in chiaro: incontro (positivo) Spadafora-Sky

Ci siamo. Il campionato di A (almeno una parte) si potrà vedere in tv in chiaro. Il ministro Vincenzo Spadafora ha ricevuto oggi l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. “L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione – si legge in una nota del Minitero – allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport”.

Spadafora sin da marzo ha spinto per il calcio in chiaro: voleva che fosse trasmessa (sulla Rai) Juventus-Inter ma non era stato trovato l’accordo con la Lega e con Sky. Ora il ministro è tornato all’assalto. Felice che si riparta dalla Coppa Italia in chiaro , il tentativo è di dare anche qualche incontro della prima fase (due-tre partite), o una specie di Diretta Gol con le gare in contemporanea, fruibile a tutti. Sky ha Tv8, canale che trasmette in chiaro e che aveva già fatto ottimi ascolti con il Gp di Monza di Formula 1. Ma anche la Rai si è fatta sotto per il campionato. Si studierà una soluzione che venga incontro alle esigenze di tutte le parti.I diritti tv sono della Lega ma era giusto che il ministro sentisse Sky.

Ma anche la Rai si è fatta sotto per il campionato chiedendo che venisse ridotto l’embargo per gli highlights. Si studierà una soluzione che venga incontro alle esigenze di tutte le parti (c’è anche Dazn). Sarà necessario comunque un decreto del governo che sospenda gli effetti della Legge Melandri perchè i diritti tv sono stati ceduti solo per la pay. Il tempo comunque stringe, il 20 giugno ci sono già i recuperi. Ma Spadafora ci tiene molto e l’ha fatto capire più volte.

fonte: repubblica.it