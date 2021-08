Canè: “Insigne è il capitano del Napoli, merita di essere gratificato”

A Canale 21, da Castel di Sangro, è intervenuto IVAN FAUSTINHO CANE’, ex calciatore del Napoli negli anni ‘60 e ’70: “Ho conosciuto Lorenzo Insigne quando era un bambino. Si tratta di un calciatore di livello europeo se non mondiale. Merita a pieno titolo il rinnovo, è il capitano del Napoli e va gratificato. Ha fatto un sacco di sacrifici per vestire la maglia della sua città”. Sul mercato in generale: “La situazione è davvero paradossale. Gli interisti sono passati dall’essere felici per la vittoria dello scudetto ad essere delusi per la clamorosa cessione di Lukaku. Mi chiedo che fine abbia fatto il tanto acclamato fair play finanziario. Sul Napoli bisogna aspettare, capire anche come si muovono le altre squadre: è una situazione surreale che sta vivendo il mondo del calcio”.