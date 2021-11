Cané: “Spalletti è stato bravo, ha capito che tipo di presidente ha alle spalle”

Amarezza, ma anche fiducia nei propri mezzi. Il Napoli si affaccia alla sosta per le Nazionali con la consapevolezza di essere al primo posto con merito. Gli uomini di Spalletti, in campionato, sono andati oltre ogni più rosea aspettativa e incidenti di percorso come quello capitato contro il Verona non vanno ad intaccare le certezze acquisiste finora. Tra i principali estimatori di questa prima parte di campionato del Napoli c’è un ex grande bandiera degli azzurri, Faustinho Canè, intervistato dal quotidiano “Roma”, il quale non nasconde la sua ammirazione per il lavoro che sta portando avanti Spalletti: “Il tecnico toscano sta sta facendo un lavoro incredibile. Inoltre, ha capito che presidente ha alle spalle. Ha trovato un gruppo di calciatori che la scorsa stagione sembrava fallito mentre quest’anno, con l’acquisto di Anguissa, la squadra ha trovato la sua dimensione ideale. Il Napoli va in campo e detta legge, ognuno conosce i propri compiti alla perfezione sul rettangolo verde”.