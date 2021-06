Canovi: “Florenzi è in uscita dal PSG, potrebbe fare molto bene a Napoli”

Alessandro Canovi, agente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non possiamo aspettarci molto da questo mercato. La situazione economica è quella che è. Tutti vogliono vendere prima ma per vendere serve qualcuno che acquista. Lo dico da mesi. PSG? Godo dell’amicizia del presidente del PSG e l’ho incontrato a Roma da amico. Non abbiamo parlato di mercato, ma per questioni extra calcistiche. Non era accompagnato da nessuno del PSG. Florenzi? Do per certo che non rientra nei piani del PSG. Era solo in prestito. C’era la possibilità di riscattarlo e non lo hanno fatto. Credo che il Napoli stia cercando degli esterni bassi e Florenzi potrebbe fare molto bene a Napoli. Non lo escluderei a priori. Basic? Non lo conosco. Ho visto stralci di partita. E’ difficile dare un giudizio serio. Da quello che ho sentito dire in Francia ne parlano bene. Mandava? Il Lille è una fucina di campioni. Chi sceglie lì, sceglie bene. Il campionato francese è sottovalutato in Italia. Le migliori squadre francesi sono all’altezza delle migliori squadre italiane, non è un campionato di Serie B”.