Caos Barcellona, Bartomeu si difende: “Non abbiamo pagato nessuno per screditare i giocatori”

Continua a scatenare le polemiche la situazione in Spagna creata in casa Barcellona con parte della stampa spagnola che accusa la società di aver pagato un milione di euro per diffamare sui social i propri giocatori. E’ stata convocata subito una riunione del direttivo della società ed il presidente del club Bartomeu ha parlato così:

“Il Barcellona non ha mai assunto alcuna società per screditare nessun giocatore, ex giocatore, politico, presidente ed ex presidente. È tutto falso. Ci difenderemo, se necessario, di fronte a chi ci accusa. Il Barcellona ha assunto i servizi della società I3 Ventures alla fine del 2017. Ma alla conferma che uno degli account è collegato a quella società (Respeto Y Deporte), questa mattina ci siamo incaricati di risolvere il contratto con I3 Ventures. Alla domanda se abbiamo commissionato servizi di social media per preservare la nostra immagine, la risposta è sì. Alla domanda se abbiamo commissionato compiti atti a screditare le persone, la risposta è no. Perseguiteremo coloro che ci accusano di cio’ e ci difenderemo”.