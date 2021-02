Caos tamponi, Lazio a rischio penalizzazione e ko a tavolino con Juve e Torino: ecco la situazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla difficile situazione in casa Lazio. Secondo il quotidiano sono stati contestati gli otto casi non comunicati in tempo all’Asl, con Immobile che non avrebbe dovuto giocare la partita a Torino contro la Juventus, ma piuttosto essere in isolamento.

Adesso Lotito rischierebbe di perdere la carica di consigliere federale della Lega. Mentre per Inzaghi e per Lazio se non dovessero riuscire a cavarsela con una semplice ammenda, rischierebbero di intaccare in una penalizzazione e addirittura potrebbero perdere le partite a tavolino contro Juve e Torino. Ciò potrebbe intaccare la stagione dei biancocelesti ed estrometterli dalla corsa Champions.