Capello: “Conte ha avuto coraggio, ma ha fatto bene a cambiare il tridente”

Fabio Capello, ex allenatore di Roma e Milan tra le altre, ha commentato, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il pareggio 0-0 tra Juventus e Napoli: “Dusan non è Zirkzee, è un bomber d’area di rigore e non un eccezionale manovratore. Così Thiago ha provato la mossa Weah, ma poi si è trovato senza uomini d’area quando il Napoli si è abbassato e c’era da fare la differenza negli ultimi sedici metri sui cross che piovevano in mezzo. Conte, invece, a poco meno di 20’ dalla fine ha tolto contemporaneamente tutto il suo tridente, a cominciare da Lukaku e Kvaratskhelia. Sostituzioni coraggiose, se pensiamo a quante critiche portò a Garcia togliere Kvara lo scorso anno… Ma credo che Antonio abbia avuto ragione, se i tre davanti non ti stanno dando molto e faticano a lavorare per la squadra, giusto correggere qualcosa. Un appunto a Juve e Napoli? I bianconeri sono ancora troppo lenti nella circolazione della palla e hanno poca qualità sulla trequarti”.