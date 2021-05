Fabio Capello ha così commentato a Sky l’episodio tanto controverso di oggi durante Benevento-Cagliari: “Gli arbitri? Sono una setta. Lo dico e lo penso. Tante volte vediamo spinte che non sono spinte e gomitate che non sono gomitate. Per questo, inserirei un ex giocatori nello staff per aiutare gli arbitri, perché sanno se chi va in campo lascia la gamba indietro di proposito”.