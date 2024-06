Capello: “Il Napoli è una squadra da ricostruire, Conte è l’uomo giusto”

Fabio Capello, ex allenatore, sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha detto la sua sull’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: “Se c’era bisogno di una scossa, Antonio Conte è l’uomo giusto. Il Napoli è una squadra da ricostruire. Credo che l’ex allenatore di Inter e Juventus sia il profilo adatto per riportare nei campioni d’Italia 2022-23 quella voglia di vincere e quella determinazione necessarie per tornare a competere dopo un’annata in cui hanno perso buona parte delle loro certezze. Nella stagione che è appena terminata i giocatori del Napoli si sono adagiati, pensavano di poter dimostrare di essere bravi, di vincere senza lottare. Questa è l’atmosfera generale che ha avvolto la squadra praticamente durante tutto l’arco del campionato. Poi ci sono stati del problemi particolari, che hanno contribuito a fare quella differenza in negativo che si è vista in campo e in classifica. Stiamo parlando di ben 37 punti e nove posizioni in meno rispetto al trionfo. Quest’anno, uno degli aspetti da valutare più seriamente è la stagione di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano prima è stato a lungo assente per la Coppa d’Africa, poi ha avuto altri “problemi”, chiamiamoli cosi, insomma non è quasi mal riuscito a entrare con la testa giusta in campo, a differenza di quando c’era Spalletti, in cui è stato davvero l’uomo che ha fatto la differenza. Un’altra perdita importante è stata al centro della difesa, con la partenza del coreano Kim. Un elemento fondamentale, che con i suoi recuperi ha spesso consentito alla squadra di non subire gol. Altri giocatori poi hanno reso di meno”.