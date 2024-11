Capello: “Il Napoli ha mantenuto la vetta della classifica, ora deve approfittarne”

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

Al momento in testa c’è il Napoli, che ha imposto il pari a San Siro ai nerazzurri.

“E Conte è l’unico a non avere le coppe di mezzo. Si è visto anche domenica sera, i giocatori azzurri erano più freschi degli avversari, che nelle gambe avevano la fatica di Champions con l’Arsenal. Il Napoli ha mantenuto il primo posto dopo il trittico terribile contro Milan, Atalanta e Inter e ha già giocato in casa della Juventus: ora avrà un calendario meno ostico, di cui dovrà approfittare per cercare di allungare. Anche perché poi in primavera non tutte le rivali potrebbero ancora essere impegnate in Europa”.