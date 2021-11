L’allenatore Fabio Capello ha parlato della lotta scudetto sulle colonne del Corriere della Sera: “Lo scudetto è un affare tra Milan e Inter. Attenzione al Napoli, ha grande qualità. In Italia non si sa più difendere. La Var va usata per colpire i simulatori. Qui ci sono rigori fuori controllo, non si può fischiare ogni minimo contatto. La Juventus? E’ troppo distante per rientrare, con il ritorno di Allegri si è garantita un grande ombrello”.