Capello: “La sensazione è che il Napoli può allungare in classifica”

Fabio Capello, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Sicuramente. Conte è stato molto bravo a dare la scossa e rispetto agli altri può lavorare con serenità in allenamento, senza dover preparare una partita ogni tre giorni. È un bel risparmio di energie non solo fisiche, ma soprattutto mentali. Il Napoli ora può allungare? La sensazione è quella. Il Napoli dovrà stare attento, ma la Nazionale ha dato morale anche al capitano Di Lorenzo, autore della doppietta con Israele: è il simbolo di un’Italia che ha voltato pagina dal brutto Europeo, ora gioca senza paura. È senza dubbio il periodo più delicato della prima parte di stagione, perché non hai tempo per il recupero e gli infortuni aumentano. Da qui in poi inizia a far differenza la profondità della rosa. Gli infortuni? Bremer è una grossa perdita e Thiago Motta non ha un vice Vlahovic, con Milik ai box. Koopmeiners poi ha una costola rotta e vediamo quando tornerà. Anche se ai miei tempi Salvadore giocò lo stesso, mettendosi un parastinchi sul costato (ride ndr). La Juve, comunque, non ha ancora la certezza e la convinzione di squadra che ha l’Inter e forse ora pure il Napoli”.