Capeollo spiazza: “Inter-Napoli? Ecco il duello che può essere decisivo”

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan tra le altre, ha presentato la gara tra Inter e Napoli sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: “Lo scudetto questa sera passerà da San Siro e viaggerà sui binari esterni dell’alta velocità. Conte ha avuto una settimana di allenamenti per preparare la strategia del suo Napoli, Inzaghi no, ma è stato molto saggio, perché contro l’Arsenal ha fatto riposare Bastoni e Dimarco, risparmiando alla catena di sinistra dell’Inter un cliente scomodo come Saka: quel supplemento di lavoro avrebbe potuto appesantire la coppia in vista della sfida col Napoli, invece Bastoni e Dimarco arrivano freschi all’appuntamento di questa sera. Da quella parte, il duello con Di Lorenzo e Politano sarà uno dei fattori che possono accendere la partita. In particolare, i due terzini della Nazionale sono un’arma potenzialmente letale per scardinare le difese avversarie, ma soffrono quando devono difendere. Sulla carta l’Inter parte con un piccolo vantaggio perché difende a cinque e Dimarco è più protetto rispetto a Di Lorenzo, che è schierato in una difesa a quattro ed è quindi più esposto all’uno contro uno”.