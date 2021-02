Capozucca: “Ballardini è un mago, ha dato consapevolezza al Genoa”

“Ballardini è un mago, ogni volta che torna alla guida del Genoa riesce sempre a risollevare la squadra”. L’ha detto oggi l’ex direttore sportivo del Genoa Stefano Capozucca ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’. “Ballardini è una persona semplice ed è benvoluto dalla piazza genoana – ha detto Capozucca a Radio Crc – ha ridato compattezza alla squadra, che anche prima esprimeva dei valori. Grazie a Ballardini, il quale ricambia l’affetto dei tifosi rossoblù, adesso il Genoa ha più fiducia in se stesso”. E può contare su un talento come Scamacca, che si candida a un ruolo da protagonista nella prossima sessione estiva di mercato. “Scamacca è bravo – ha dichiarato Capozucca a Radio Crc – però deve dimostrare ancora molto. Adesso c’è la tendenza a far diventare i calciatori che si affacciano alla Serie A dei fenomeni prima del tempo”. Per quanto riguarda, invece, la prossima sfida tra il Genoa e il Napoli in programma sabato alle 20.45, Capozucca ha consigliato a Gattuso “di stare attento, perché andrà ad affrontare una squadra vera. Giudico positivo il lavoro svolto da Rino finora. Gattuso è una brava persona. Avrà avuto i suoi buoni motivi per lasciarsi andare in quello sfogo contro la dirigenza”.