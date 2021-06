Capozucca: “Lykogiannis piaceva molto a Gattuso al Napoli. Apprezzava anche Nandez”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozzucca, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Lykogiannis? So che piaceva molto al Napoli di Gattuso, il quale apprezzava anche le caratteristiche di Nandez. Rino è un grande allenatore ed un grande uomo, con lui parlo spesso di calcio. Se andranno alla Fiorentina? Non so di questo non ne abbiamo parlato.

Il prossimo mercato sarà un mercato difficile, colpito dalla pandemia dove tutte le squadre saranno costrette a vendere prima di comprare. Per alcune squadre che sono ancora senza allenatore sarà ancora più difficile”