Caprile a DAZN: “Il lavoro paga. Il mister ci ha svegliato alla fine del primo tempo…”

Elia Caprile, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Empoli per 0-1:

“Kvara come lo vedete in campo, così è in allenamento: è forte. Nei primi 30 minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo, abbiamo fatto fatica e non può più succedere, poi siamo riusciti nel secondo tempo e siamo contenti, abbiamo vinto e portiamo a casa tre punti fondamentali. Il mio ruolo lo decide il mister, sono concentrato su quello che mi compete, allenarmi forte, mettere in difficoltà il mister, Alex (Meret, ndr) sta tornando e sceglierà il mister. Io sono contento di quanto fatto oggi, mi alleno forte, il lavoro paga, ogni anno ho la fortuna di salire di livello perchè lavoro sodo ogni giorno. Il mister ci ha svegliato alla fine del primo tempo, ci ha dato la marcia in più per affrontare al meglio il secondo tempo”.