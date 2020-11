Massimo Caputi, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per parlare delle parole di Gattuso sullo Scudetto:

“Non prendiamoci in giro, il Napoli non solo è da Scudetto, e non dirlo sarebbe un torto allo stesso Napoli ed a ADL, ma è stato anche costruito per puntare a quello. Ha tenuto Koulibaly, ha fatto il colpo più grande con Osimhen ed in chiusura ha preso anche Bakayoko. Per cosa dovrebbe lottare?”.